A carregar o vídeo ...

Um grupo de ultras alemães, sem qualquer adereço identificativo de qualquer clube, invadiu esta terça-feira o relvado do estádio onde decorria o jogo entre Genk e Colónia, da Youth League, com o intuito de atacar os fãs belgas. A cena aconteceu ao intervalo e obrigou à intervenção policial. O encontro viria a recomeçar com algum atraso.