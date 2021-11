A carregar o vídeo ...

Está a circular nas redes sociais, em páginas alusivas ao movimento de Ultras, imagens de desacatos protagonizados por fãs do Benfica em Barcelona alegadamente esta noite. De acordo com o que é descrito, um grupo dos No Name Boys, acompanhado de membros da Torcida Split (do Hajduk Split) terão atacado o bar dos Boixos Nois, uma das claques do Barcelona.