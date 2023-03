'Ultras' do Club Brugge tentaram semear destruição em Lisboa após o jogo e PSP teve de intervir à bastonada

A carregar o vídeo ...

Houve registo de problemas na zona do Cais do Sodré, após o apito final do Benfica-Club Brugge, que terminou com um claro 5-1 no placard do encontro da Liga dos Campeões a favor das águias. Após o jogo da Luz, os 'ultras' belgas visitaram a noite lisboeta à procura de criar problemas. A Polícia de Segurança Pública estava avisada para o efeito e teve de intervir como se percebe pelas imagens.