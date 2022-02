Ultras do Dínamo Moscovo cantam nome de treinador adjunto ucraniano

A carregar o vídeo ...

Há imagens que valem por mil palavras e estas, que nos chegam do jogo do Dínamo Moscovo, juntam-se a esse lote. Nelas é possível ouvir-se a claque de ultras do emblema da capital russa a entoar o nome de Andriy Voronin, o técnico adjunto de Sandro Schwarz, que por conta da guerra na Ucrânia recebeu autorização do clube para voltar a casa. A julgar por este gesto de apoio, ocorrido à margem do duelo com o Khimki (com vitória por 3-0), os ultras do Dínamo têm a sua opinião bem clara...