Ultras do Lyon arrasam equipa após nova derrota: «Não têm o direito de manchar a camisola!»

A carregar o vídeo ...

O Lyon ocupa, à 4.ª jornada, o último lugar da Ligue 1 ainda sem vitórias - um empate e três derrotas. Este domingo, depois da goleada caseira sofrida diante do PSG (1-4) , os ultras que marcavam presença nas bancadas fizeram questão de demonstrar o descontentamento no que diz respeito ao momento da equipa, e até escolheram um porta-voz para dirigir uma mensagem aos jogadores: "Para vocês, para o plantel do Lyon em 2023/2024. Esta mensagem é para vocês, pelo menos para alguns. Para aqueles que, supostamente, são os líderes desta equipa. A mensagem é clara. Se há líderes nesta equipa, não têm o direito de ficar em silêncio. Vocês vestem a camisola do Lyon. Outros vestiram-na antes, honraram-na. Vocês não têm o direito de a manchar". (: Prime Video)