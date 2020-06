Ultras do Partizan revoltam-se em pleno jogo e ex-sportinguista Stojkovic foi pedir calma

A carregar o vídeo ...

Os ultras do Partizan revoltaram-se em pleno jogo da Taça de futebol da Sérvia, no terreno do Radnik Surdulica, mostrando uma faixa contra o cancelamento do campeonato de basquetebol - em que o Partizan seguia na frente -, quando a liga de futebol continuou e com o Estrela Vermelha entretanto campeão. Na mesma podia ler-se "Ligas onde os ciganos não são primeiros são anuladas e títulos falsos são celebrados com adeptos". O jogo foi momentaneamente interrompido e Vladimir Stojkovic, ex-guarda-redes do Sporting, foi mesmo pedir calma aos adeptos. A partida só voltou quando a faixa foi retirada.