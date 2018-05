Ultras do Sporting foram ao treino da equipa de hóquei para mostrar o seu apoio

A dois dias do clássico com o FC Porto que pode dar o título de campeão nacional de hóquei em patins ao Sporting - uma vitória basta -, a formação leonina foi surpreendida durante o treino, quando vários ultras 'invadiram', no sentido positivo, as bancadas do Pavilhão João Rocha para mostrar o seu apoio aos jogadores. "Numa ação conjunta dos Ultras Sporting, na qual, obviamente, a Juventude Leonina não poderia faltar, resolvemos surpreender a nossa equipa de Hóquei em Patins, no treino de hoje e dar uma força extra para o importante jogo de sábado. Apelamos aos que irão estar no Pavilhão João Rocha, que não fiquem um segundo que seja calados, queremos todo o Pavilhão a cantar connosco e a levar a equipa à vitória", disse a Juve Leo no Facebook. [Vídeo: Juve Leo]