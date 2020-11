A carregar o vídeo ...

No último sábado assistiu-se a uma noite de recordes no Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). O esperado combate de boxe sem luvas entre Ulysses Diaz e Donolei Benedetto terminou três segundos depois de ter começado, com o colombiano de 39 anos a aplicar um gancho de esquerda que deixou o seu adversário... 'nas nuvens'. [Vídeo: BKFC]