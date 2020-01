A carregar o vídeo ...

Faz hoje precisamente um ano que Emiliano Sala morreu no Canal da Mancha, a bordo de uma avioneta que o transportava de Nantes para o País de Gales, onde ia apresentar-se ao serviço do Cardiff, o seu novo clube. O Nantes publicou nas redes sociais um vídeo muito emotivo e no próximo domingo, no jogo com o Bordéus, vai homenagear o avançado argentino. (Vídeo Nantes)