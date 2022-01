Alexis Vega bateu um livre direto junto da área da equipa adversária de forma irrepreensível, fazendo-o parecer um autêntico penálti. O extremo, de 24 anos, do Chivas fixou, com este gesto técnico, em 3-0 o triunfo do conjunto mexicano diante do Mazatlán, na jornada inaugural do campeonato clausura, do México. [Vídeo: One Football]