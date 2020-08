A carregar o vídeo ...

O Deportivo Maldonado bateu este sábado o Colonia Plaza por 2-1, numa partida do campeonato uruguaio que ficou marcada por um dos mais insólitos autogolos do ano. Aos 86', com o resultado em 1-1, Ignacio González conseguiu marcar o golo da vitória (para a equipa contrária), com um autogolo a 60 metros da baliza!