Mirlan Bekberdinov ficou desolado com corte defeituoso. Ao tentar aliviar a bola de primeira, acabou por introduzi-la na própria baliza, a do Quirguistão, num chapéu perfeito (e também belo) ao guarda-redes. Quem agradeceu foi a China sub-20 no campeonato asiático. O encontro acabou com um 1-1 no placard.