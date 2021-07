Um "bora, bora" no Wolverhampton: Bruno Lage puxa por Trincão e companhia em... português

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage continua a preparar a nova época no Wolverhampton e a intensidade nos treinos tem vindo a aumentar, tendo já em vista o primeiro encontro particular este sábado, diante do Crewe Alexandra. Com um equipa composta por nove portugueses, e ainda uma equipa técnica lusa, Bruno Lage vai incentivando os jogadores em português - Trincão que o diga - mesmo quando estes não falam a língua de Camões. Destaque ainda para Raúl Jiménez que se prepara para regressar à competição, mas agora com um novo 'acessório', fruto da fratura que sofreu no crânio [Vídeo Facebook Wolverhampton]