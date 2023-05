Um campeão na redação: João Almeida visitou o Record e recebeu uma prenda!

A carregar o vídeo ...

No dia 27 de outubro de 2020, João Almeida e Ruben Guerreiro visitaram a redação de Record, poucas horas depois de terem chegado de Itália, onde haviam brilhado. E eis que no dia 29 de maio de 2023, João Almeida voltou ao mesmo local e também pouco tempo depois do regresso do Giro, onde fez história este ano, ao tornar-se no primeiro luso a fazer pódio nesta corrida e o segundo nas Grandes Voltas, 44 anos depois do último feito de Joaquim Agostinho.