A carregar o vídeo ...

Vincent Aboubakar continua imparável na Liga turca de futebol e este sábado foi o principal 'culpado' pela derrota (1-2) do Gaziantep de Sá Pinto na deslocação ao terreno do Besiktas. O ex-avançado do FC Porto bisou com dois golaços e passou a somar 15 golos esta temporada na prova, sendo para já o segundo melhor marcador.