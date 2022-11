Um clássico de primeira na terceira divisão: o Belenenses-V. Setúbal visto por Meyong

A carregar o vídeo ...

Um clássico de primeira a ser jogado na terceira divisão. Esta foi a conclusão do encontro de Record com dois dos melhores jogadores que nos últimos anos passaram por Belenenses e Vitória de Setúbal: Zé Pedro e Meyong. Os dois clubes são, respetivamente, 5º e 7º em termos de presenças na 1ª Liga e, domingo, vão pela primeira vez medir forças na Liga 3, um duelo que os antigos craques esperam voltar a ver no principal escalão.