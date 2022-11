A carregar o vídeo ...

Zé Pedro jogou mais de azul, mas a ligação aos dois clubes faz com que goste de ambos. "Foram momentos únicos. Os dois clubes onde joguei mais tempo e, claro, vejo com alguma mágoa estarem na Liga 3, espero que seja uma situação temporária para estes dois históricos que me marcaram muito na vida pessoal e profissional", diz o ex-futebolista.