A carregar o vídeo ...

A mulher de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, revelou as brincadeiras do internacional argentino com os três filhos. E, claro está, com uma bola à mistura. Thiago, Mateo e Ciro lá foram tentando tirar a bola ao pai no tapete de casa, em plena sala de estar. O momento foi divertido e gerou risos entre todos.