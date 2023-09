Um craque inesperado: cão invade relvado no México, 'pega' na bola e finta tudo e todos

A carregar o vídeo ...

O jogo da madrugada desta quinta-feira entre o Alebrijes de Oaxaca e o Dorados (4-0), no México, ficou marcado pela intervenção de um craque inesperado. À entrada para o tempo de descontos, um cão invadiu o relvado, conseguiu ficar com a bola e decidiu começar a brincar com a mesma, 'fintando' elementos do staff e até... jogadores. Os comentadores, naturalmente, não resistiram ao momento e aproveitaram cada segundo. (Vídeo: Twitter)