Um dia complicado para Miguel Barbosa na Baja Portalegre 500

Depois da vitória no prólogo da Baja Portalegre 500 onde fez a sua estreia aos comandos de uma Toyota Hilux T1+ - por sinal a mesma com que Nasser Al-Attiyah se sagrou recentemente Campeão do Mundo de Rally Raid (W2RC), Miguel Barbosa piloto do BP Ultimate Adventure Team teve um dia bastante complicado no sábado. "A prova não correu como desejávamos. No início da corrida num zona com muita água o motor entrou em modo de segurança e perdemos logo alguma tempo. Já mais para o final do troço perdemos imenso tempo a remover um disco de travão que se partiu".