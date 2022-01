A carregar o vídeo ...

Neno recebeu várias homenagens no dia em que celebraria o 60º aniversário. O malogrado antigo futebolista conta agora com um mural dedicado no Estádio D. Afonso Henriques. Várias dezenas de amigos e adeptos do V. Guimarães fizeram questão de marcar presença junto ao recinto dos vitorianos.