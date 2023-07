A carregar o vídeo ...

Não é muito habitual uma equipa da 2.ª Liga estagiar fora de Portugal, mas a verdade é que o Académico de Viseu está a preparar a nova época na Alemanha. Instalada em Mengkofen e com treinos no campo do clube Dingolfing, o emblema de Viseu mostrou a Record como é um dia de trabalho. Os treinos não faltam, assim como a boa-disposição.