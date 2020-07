Um dos KO's mais rápidos da história do boxe: sete segundos e... já está

A carregar o vídeo ...

A norte-americana Seniesa Estrada, de 28 anos, assinou no último fim de semana um dos KO's mais rápidos da história recente do boxe, ao 'apagar' a Miranda Adkins em apenas sete segundos. O combate, que parecia uma luta desigual ainda antes de acontecer - a sua adversária, de 42 anos, tinha apenas cinco lutas, todas no âmbito local -, motivou uma onda de críticas nas redes sociais, já que apesar da espectacularidade do momento ninguém conseguiu entender por que razão se criou uma luta tão desequilibrada.