Na preparação para o jogo desta noite com a Itália, das meias-finais da Liga das Nações, vários jogadores da seleção espanhola testaram a sua pontaria no treino de terça-feira, com a particularidade de se ter formado um verdadeiro duelo de Premier League, com a presença de Rodri, Pablo Fornals, Ferran Torres e Bryan Gil. Na baliza estava também Robert Sánchez e David De Gea, tal como Unai Simón. (vídeo: One Football)