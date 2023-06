A carregar o vídeo ...

Com o empate a um frente ao Gil Vicente na segunda mão do playoff de permanência/subida da Liga BPI, o Ouriense carimbou a continuidade no principal escalão do futebol feminino português (a equipa de César Matias havia ganho 2-1 na primeira mão). Após o apito final, soltou-se a festa do plantel junto dos adeptos, com direito a cânticos, aplausos e até tochas de fumo.