O Tottenham manteve a tradição das últimas épocas e partilhou esta terça-feira um vídeo no qual mostra as reações de Nuno Espírito Santo a tudo o que se passou no relvado durante o Tottenham-Man. City. O momento do golo de Son foi naturalmente celebrado efusivamente, mas o português viveu o encontro de forma bastante entusiasta.