«Um extraterrestre»: a assombrosa exibição de Victor Wembanyama que encanta o mundo da NBA

Não era surpresa que Victor Wembanyama tinha qualidade e que chegava à NBA com vontade de mostrar todo o seu talento, mas a exibição que assinou na madrugada deste sábado na vitória dos San Antonio Spurs frente aos Golden State Warriors (122-117), na pré-temporada, deixou todos de boca aberta. O francês, de apenas 19 anos e 2,24 metros, marcou 19 pontos e contribuiu ainda com cinco blocos, uma assistência e quatro ressaltos ofensivos, estatísticas que estão a deixar a imprensa internacional rendida. "Um extraterrestre", escreve o 'AS'. (Vídeo: Twitter/NBA)