A Fórmula 1 decidiu adotar um registo mais voltado para o entretenimento, partilhando nas redes sociais alguns momentos ditos no rádio entre pilotos e engenheiros. São seis minutos que nos mostram a forma como os ases do volante viveram o Grande Prémio da Toscana, com muitos (mas mesmo muitos)! 'pis'...