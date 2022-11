Um fim de semana em Sevilha: Record acompanhou 23 influenciadores no 1.º Mundial de streamers

A carregar o vídeo ...

Portugal foi convidado a participar no primeiro Mundial de futebol entre streamers, que juntou, para além do nosso país, outras cinco nações: Espanha (anfitrião), França, México, Argentina e Colômbia. A convite da Adidas Portugal, Record acompanhou de perto esta aventura que levou 23 streamers até Sevilha para representar as cores nacionais e o resultado foi este. No final, foi a Espanha que levantou o troféu, mas Portugal conseguiu conquistar o coração de todos os adeptos que estiveram presentes entre sábado e domingo nas bancadas do Estádio Benito Villamarín. [Imagens: Direitos Reservados Record e Twitch/The Grefg]