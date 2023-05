A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton embateu nas barreiras durante os treinos livres deste sábado, no Mónaco e, dada a exiguidade das ruas do principado, o Mercedes teve de ser retirado da pista com uma grua. O que resultou em imagens impressionantes, com o monolugar do antigo campeão do Mundo a 'voar' entre os prédios... (Vídeo F1/Twitter)