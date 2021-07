A carregar o vídeo ...

Durante a festa da conquista da Copa América em pleno Maracanã, a euforia foi grande no seio da equipa argentina, com muitos cânticos dirigidos aos fãs que estavam no estádio. Contudo, a determinado momento Rodrigo de Paul decidiu puxar da rivalidade e tentar provocar os brasileiros, algo que levou logo à reprovação do capitão Leo Messi.