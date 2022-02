Golaço ou um 'frango' do guarda-redes? O insólito lance que chega da Polónia

Bartosz Spiaczka foi o autor de um grande golo de pontapé bicicleta este domingo, no duelo entre Warta Poznan e

Gornik Leczna - que acabou empatado (1-1) - a contar para a 20.ª jornada do campeonato polaco. O avançado dos visitantes abriu o ativo com um golaço, mas contou, ainda assim, com uma pequena ajuda do guarda-redes adversário, que foi mal batido no lance. [Vídeo: One Football]