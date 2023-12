A carregar o vídeo ...

O Villanovense foi esta quarta-feira afastado da Taça do Rei com uma derrota aos pés do Betis, mas esteve muito perto de fazer surpresa, já que apenas sofreu os golos aos 89' e 90'+3. Foi um sonho que esteve perto de acontecer, depois de um golo soberbo de Isra Cano. Jogador formado no Betis, o avançado até queria conter-se nos festejos, mas chegada a hora... foi a loucura.