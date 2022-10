Um golo e três expulsões: o resumo do P. Ferreira-V. Guimarães

O V. Guimarães voltou aos triunfos na Liga Bwin, ao ganhar em casa do Paços de Ferreira numa partida na qual o resultado ficou logo definido nos primeiros minutos com o golo de Nélson da Luz. Apesar de não ter havido mais golos, o encontro foi intenso até final, especialmente no capítulo disciplinar, com três expulsões, duas para os da casa e uma para os visitantes.