Abdoulaye Kassama fez um golaço que o colega queria 'roubar'. O Casa Sports perdeu (3-1) em casa do Diambars, em jogo do campeonato do Senegal, mas o golo de honra é digno de um episódio dos 'Super Campeões', onde Oliver Tsubasa e companhia executavam movimentos que desafiam toda a lógica da natureza. No Senegal, dois jogadores tentaram um pontapé de bicicleta... que deu mesmo em golo.