Santa Clara e Portimonense empataram ( 1-1 ) em duelo da 27.ª jornada da Liga NOS que contou com ação decisiva da tecnologia do VAR. Primeiro numa expulsão do Santa Clara e pouco depois num penálti favorável aos açorianos. Veja aqui os dois golos e os principais lances que marcaram o encontro na Cidade do Futebo. [Vídeo: VSports]