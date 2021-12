Um grande golo na Taça de Inglaterra seguido de um festejo... pouco higiénico

A carregar o vídeo ...

O Chesterfield foi a casa do Salford City garantir a qualificação para a terceira ronda da Taça de Inglaterra. Aos 28 minutos, o golo de Liam Mandeville é fantástico, rubricando um remate de fora da área sem hipóteses para o guarda-redes. O que também ficou na retina foi o festejo talvez inédito. O autor do golo fingiu que estava a lamber a chuteira do colega de equipa em pleno relvado, um festejo pouco higiénico e que contrasta com a beleza do disparo de Mandeville.