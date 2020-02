Um hino ao fair play em Coimbra: jogador falha penálti por ordem do treinador

A carregar o vídeo ...

A 17ª jornada da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Coimbra proporcionou um momento de verdadeiro fair play no dérbi de Miranda do Corvo entre Moinhos e Mirandense. Na 2ª parte a equipa da casa vencia por 1-0 e beneficiou de um penált mas o treinador ordenou que o capitão falhasse de forma propositada porque, na jogada que originou a falta, havia um jogador do Mirandense caído devido a lesão.