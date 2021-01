Um momento digno de 'Oliver e Benji' na Serie B italiana

A carregar o vídeo ...

Se clicou neste vídeo pelo seu título provavelmente estaria à espera de ver um gesto técnico acrobático de algum jogador do segundo escalão do futebol italiano... mas não é bem o caso. O que lhe mostramos aconteceu no duelo entre Reggiana e Cittadella, no segundo golo da equipa visitante, onde dois jogadores tentaram o remate, de forma praticamente sincronizada... Acabou por ser Ogunseye a levar a melhor, mas para a história fica mesmo a imagem digna da famosa série de desenhos animados...