Um momento para a história: assim foi a última especial da dupla Ogier/Ingrassia no WRC

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) conquistou este domingo, pela oitava vez, o título mundial de pilotos ao vencer o Rali de Monza, 12.ª e última prova da temporada, pelo segundo ano consecutivo, naquele que foi também o seu último ano como piloto a tempo inteiro no WRC. Esta foi a sua última especial no campeonato, ao lado do seu copiloto de sempre...