Um momento para a história: assim foi o último golo de Torres pelo At. Madrid

Ainda que tenha sido num encontro particular, para todos os efeitos o jogo desta noite, diante da Nigéria, foi o último de Fernando Torres com a camisola do At. Madrid. E tal como tantas vezes habituou os adeptos colchoneros (e até os rivais...), El Niño despediu-se a fazer aquilo que melhor sabe: a marcar golos. Foi apenas um, depois do bis do fim de semana, mas serviu para fechar com chave de ouro uma carreira do Atlético recheada de momentos de glória. No final, refira-se, o encontro acabou com uma vitória dos espanhóis por 3-2.