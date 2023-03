A carregar o vídeo ...

Um jogo da Serie C italiana dá que falar por causa de um... pontapé de canto. O US Pontedera recebeu o Reggiana na 32ª jornada e o 0-0 imperou no final dos 90 minutos. Contudo, um momento ficou para os apanhados: o campo dos visitantes quase sem jogadores na área. Os que lá estavam, partiram todos desde o segundo poste. Sem efeito algum, como ficou percetível.