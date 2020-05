A carregar o vídeo ...

Muitas foram as novidades no regresso da Bundesliga, prova que esteve durante mais de dois meses suspensa devido ao surto do novo coronavírus. Um diferente olhar sobre as vitórias do Borussia Dortmund e Hertha Berlim e até o empate entre RB Leipzig e Friburgo. Os momentos que marcaram o retorno da prova. [Vídeo: Omnisport]