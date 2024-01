A carregar o vídeo ...

Um 'pit stop' na Fórmula 1 normalmente demora menos de três segundos, quase não dando tempo para observar os detalhes daquele momento e a forma como as equipas trabalham de forma perfeita para que tudo corra bem. Agora, a partir de um vídeo do portal 'The Race', mostramos tudo em detalhe, num super 'slow motion' verdadeiramente impressionante.