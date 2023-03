A carregar o vídeo ...

Léo Reis foi o autor da proeza. Aos 35 minutos do encontro com o Ceará, a contar para o campeonato cearense surgiu o momento do desafio. O Ceará até se colocou em vantagem mas o empate chegou de forma memorável: um pontapé de bicleta... sentado! Será possível? Veja com os próprios olhos. O jogo terminou com o 1-1.