Um reencontro improvável: Guardiola visitou o centro de treinos do Girona e 'esbarrou' em... Lewandowski

Pep Guardiola aproveitou a pausa para as seleções para visitar a Catalunha e fazer uma visita às instalações do Girona, clube espanhol detido pelo grupo do Man. City. Ora, durante esta viagem, o treinador dos citizens encontrou também... Robert Lewandowski, que está ao serviço da seleção polaca e que defrontará a Andorra este sábado, pelas 19H45. Os dois estiveram juntos no Bayern Munique, na temporada 2013/14. (Vídeo: Twitter/Girona)