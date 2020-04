A carregar o vídeo ...

Nic Von Rupp é uma figura que dispensa apresentações no panorama do surf português. Os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto estiveram à conversa com o craque nacional e abordaram os mais diversos temas mas, inevitavelmente, o arranque foi feito com a questão da praxe - Como é que um surfista continua a treinar quando não pode sair de casa? Para ver esta terça-feira no Record Online.