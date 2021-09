A carregar o vídeo ...

O piloto italiano Dario Costa, que competiu no Porto na Red Bull Air Race, fez esta madrugada história com um voo insólito que entrou diretamente para o Guiness Word Record: voou 1610 metros dentro de dois túneis a uma velocidade de 245 km/hora. A margem de erro era muito reduzida, com o avião a apenas 1 metro de distância do solo. As imagens são impressionantes!