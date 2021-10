Uma agulha num palheiro? Jogador do Arsenal procura no relvado dente que perdeu durante o jogo

A carregar o vídeo ...

Gabriel, defesa braseiro do Arsenal, perdeu um dente durante um choque com Lewis Dunk e Robert Sanchez, durante o, e no final do encontro foi ao relvado procurá-lo. Curiosamente, segundo a imprensa inglesa, o mesmo tinha já lhe acontecido em maio, quando foi inadvertidamente atingido na face por um companheiro de equipa, durante um festejo. (Vídeo Twitter)