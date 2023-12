Uma ausência no último treino da Seleção Nacional feminina antes de jogo decisivo com a França

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional feminina realizou na manhã desta segunda-feira o último treino antes de defrontar a França para a Liga das Nações no Estádio Municipal de Leiria (amanhã, 18h15). Jéssica Silva tem uma lesão muscular e, por isso, não subiu ao relvado da Cidade do Futebol, tendo ficado a trabalhar no ginásio. A jogadora do Benfica, que se lesionou na derrota com a Noruegaé a única dúvida para o jogo de amanhã. Nota ainda para a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que esteve a assistir ao treino das Navegadoras.